Leverkusen champion d'automne après sa victoire in extremis

Bayer Leverkusen a arraché la victoire à la 5e minute du temps additionnel sur la pelouse d'Augsbourg (1-0), un succès sur le fil mérité qui lui assure l'honorifique titre de champion d'automne.

A l'issue de sa phase aller, le Bayer Leverkusen compte 45 points, soit quatre de plus que le Bayern Munich (41), vainqueur de Hoffenheim (3-0) vendredi soir dans son Allianz Arena.

Les hommes de Thomas Tuchel disputeront leur dernier match de la phase aller le 24 janvier, à domicile contre l'Union Berlin, un match en retard de la 13e journée qui n'avait pas pu se jouer le 2 décembre en raison de fortes chutes de neige.

Le 'Werkself' de Xabi Alonso avec Granit Xhaka était pour la première fois privé de Victor Boniface, son attaquant et meilleur buteur parti préparer la Coupe d'Afrique des nations avec le Nigeria. L'avant-centre s'est blessé aux adducteurs, a été opéré et sera absent jusque début avril.

Dominateurs, les coéquipiers de Lukas Hradecky ont finalement trouvé la faille dans la défense bavaroise dans les toutes dernières secondes par le milieu de terrain argentin Exequiel Palacios.

Silvan Widmer n'a eu besoin que d'une demi-chance pour son but qui a permis le match nul 1-1 de Mayence contre Wolfsburg. Le latéral helvétique a marqué après une heure dans un angle très fermé. Pour l'Argovien, il s'agit de son premier but en Bundesliga depuis près d'un an et une longue absence due à une blessure.

