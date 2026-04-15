Ligue des champions: Arsenal en demi-finale par la petite porte

Arsenal sera au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des champions. Les Gunners se sont qualifiés après un 0-0 face au Sporting Portugal mercredi en quart de finale retour (1-0 à l'aller).

Le but tardif de Kai Havertz mardi dernier à Lisbonne aura finalement suffi aux joueurs de Mikel Arteta. Solides sans êtres géniaux, ils ont assuré l'essentiel à Londres pour rejoindre l'Atlético Madrid dans le dernier carré (match aller le 29 avril, retour le 5 mai).

Toujours privé de Bukayo Saka et de Martin Odegaard, Arsenal a livré une performance terne, dans la lignée de ses dernières sorties. Le leader de Premier League est sur une trajectoire inquiétante alors qu'il se déplace dimanche sur la pelouse de Manchester City pour un match qui pourrait décider de la course au titre en Angleterre.

Les Londoniens se sont fait quelques frayeurs mercredi, notamment juste avant la mi-temps lorsque Geny Catamo a trouvé le poteau de David Raya (43e). Le Sporting s'est procuré les plus grosses occasions du match, même si Arsenal aurait aussi pu se mettre à l'abri si Leandro Trossard n'avait pas lui aussi trouvé le poteau sur corner (84e).

/ATS