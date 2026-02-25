Ligue des champions: Atalanta sort le Borussia Dortmund

L'Atalanta a réussi un joli coup en barrage retour de la Ligue des champions. Battus 2-0 à ...
Ligue des champions: Atalanta sort le Borussia Dortmund

Ligue des champions: Atalanta sort le Borussia Dortmund

Photo: KEYSTONE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA

L'Atalanta a réussi un joli coup en barrage retour de la Ligue des champions. Battus 2-0 à l'aller sur la pelouse du Borussia Dortmund, les Italiens se sont imposés 4-1 chez eux au retour.

Les Bergamasques ont pris un départ idéal en ouvrant le score dès la 5e par Scamacca. Zappacosta a signé le numéro deux juste avant la pause d'un tir dévié par un défenseur, ce qui a trompé Gregor Kobel dans le but du BVB. Pasalic a inscrit le 3-0 à la 57e.

Les visiteurs ont répliqué grâce à Adeyemi (75e), cinq minutes après son entrée en jeu. La décision est tombée dans les arrêts de jeu: Bensebaini, déjà malheureux sur les deux premiers buts, a reçu un deuxième avertissement et concédé un penalty transformé par Samardzic (98e).

Cette qualification de la Dea met un peu de baume au coeur des tifosi. Après l'élimination de Naples en phase de Ligue et l'échec cuisant de l'Inter Milan contre Bodo/Glimt en barrage, la Serie A est ainsi certaine d'avoir un représentant en 8es de finale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: le leader gagne chez le dernier

Super League: le leader gagne chez le dernier

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 20:55

Infantino serein malgré les violences au Mexique

Infantino serein malgré les violences au Mexique

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 07:27

Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture

Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 04:03

Mondial 2026: violences au Mexique, le boss de la FIFA serein

Mondial 2026: violences au Mexique, le boss de la FIFA serein

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 04:47

Articles les plus lus

L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt

L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt

Football    Actualisé le 24.02.2026 - 23:15

Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture

Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 04:03

Mondial 2026: violences au Mexique, le boss de la FIFA serein

Mondial 2026: violences au Mexique, le boss de la FIFA serein

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 04:47

Infantino serein malgré les violences au Mexique

Infantino serein malgré les violences au Mexique

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 07:27

France: Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

France: Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

Football    Actualisé le 24.02.2026 - 12:19

L'Euro féminin 2025 salué par l'UEFA pour sa durabilité

L'Euro féminin 2025 salué par l'UEFA pour sa durabilité

Football    Actualisé le 24.02.2026 - 15:33

L'Atlético jouera les 8es de finale de la Ligue des champions

L'Atlético jouera les 8es de finale de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 24.02.2026 - 20:41

L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt

L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt

Football    Actualisé le 24.02.2026 - 23:15