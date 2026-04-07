Ligue des champions: Doubles retrouvailles

Les deux derniers quarts de finale aller de la Ligue des champions se disputent mercredi, dès ...
Ligue des champions: Doubles retrouvailles

Ligue des champions: Doubles retrouvailles

Photo: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Les deux derniers quarts de finale aller de la Ligue des champions se disputent mercredi, dès 21h.

Tenant du trophée, le Paris St-Germain accueille Liverpool au Parc des Princes dans une rencontre qui s'annonce indécise.

Les deux équipes s'étaient déjà affrontées la saison dernière dans cette même compétition. Les Parisiens avaient alors sorti les Reds au stade des 8es de finale, malgré une défaite 1-0 subie à domicile à l'aller, et au terme d'une séance de tirs au but.

Le PSG aborde ce duel avec les faveurs de la cote. Leaders de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique ont réussi leur répétition générale en battant Toulouse avec un doublé du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. Décevant 5e de Premier League, Liverpool reste pour sa part sur un cuisant échec face à Manchester City en quart de finale de la Cup.

Le FC Barcelone reçoit dans le même temps l'Atlético Madrid pour un choc 100 % espagnol. Désormais idéalement placés pour aller chercher le titre en Liga, les Catalans ont fait le plein de confiance avant cette double confrontation en allant s'imposer (2-1) samedi en Liga sur la pelouse des Colchoneros.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ligue des champions: le Bayern Munich prend une option à Madrid

Ligue des champions: le Bayern Munich prend une option à Madrid

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 23:09

L'ex-sélectionneur roumain Mircea Lucescu est mort

L'ex-sélectionneur roumain Mircea Lucescu est mort

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 21:19

Conte ouvre la porte pour le poste de sélectionneur

Conte ouvre la porte pour le poste de sélectionneur

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 13:05

Maguire prolonge à Manchester United

Maguire prolonge à Manchester United

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 12:29

Articles les plus lus

L'actu du football féminin

L'actu du football féminin

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 10:29

Maguire prolonge à Manchester United

Maguire prolonge à Manchester United

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 12:29

Conte ouvre la porte pour le poste de sélectionneur

Conte ouvre la porte pour le poste de sélectionneur

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 13:05

L'ex-sélectionneur roumain Mircea Lucescu est mort

L'ex-sélectionneur roumain Mircea Lucescu est mort

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 21:19

Ligue des champions: Le Real accueille le Bayern

Ligue des champions: Le Real accueille le Bayern

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 04:03

L'actu du football féminin

L'actu du football féminin

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 10:29

Maguire prolonge à Manchester United

Maguire prolonge à Manchester United

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 12:29

Conte ouvre la porte pour le poste de sélectionneur

Conte ouvre la porte pour le poste de sélectionneur

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 13:05

Servette gagne encore sans encaisser

Servette gagne encore sans encaisser

Football    Actualisé le 06.04.2026 - 18:33

Napoli revient à sept points de l'Inter

Napoli revient à sept points de l'Inter

Football    Actualisé le 06.04.2026 - 22:55

Ligue des champions: Le Real accueille le Bayern

Ligue des champions: Le Real accueille le Bayern

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 04:03

L'actu du football féminin

L'actu du football féminin

Football    Actualisé le 07.04.2026 - 10:29