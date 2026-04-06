Ligue des champions: Le Real accueille le Bayern

Les quarts de finale aller de la Ligue des champions figurent au menu de la semaine, et les deux premiers matches se disputent mardi. Le choc de la soirée aura pour cadre le stade Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid accueille dès 21h un Bayern Munich largement en tête de la Bundesliga. Les Merengues jouent leur saison sur cette double confrontation: Kylian Mbappé et Cie ont probablement vu leurs espoirs de titre national s'envoler samedi avec cette défaite subie à Majorque qui les repousse à 7 points du Barça, à huit journées de la fin de la Liga.

Les Madrilènes peuvent néanmoins aborder avec un certain optimisme ce duel. Convaincants tombeurs de Manchester City en 8es de finale, ils peuvent aussi s'appuyer sur un historique favorable: le Real est sorti vainqueur des quatre dernières doubles confrontations face au 'Rekordmeister' sur la scène européenne, la dernière fois en demi-finale de la Ligue des champions 2023/24.

Eliminé par une équipe de 2e division (Southampton) samedi en Coupe d'Angleterre, le leader de la Premier League Arsenal se déplace pour sa part à Lisbonne pour y affronter le Sporting dans le même temps. Les Gunners, invaincus cette saison en Ligue des champions (9 victoires, 1 nul), partent avec les faveurs des pronostics. Mais les Londoniens se méfieront d'une équipe qui les avait éliminés en 8es de finale de l'édition 2022/23 de l'Europa League.

/ATS