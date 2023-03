Ligue des champions: Manchester City et Inter Milan qualifiés

Manchester City rêve toujours de gagner enfin la Ligue des champions. Le club anglais, porté par Haaland auteur de cinq buts, s'est qualifié pour les quarts de finale en écrasant le RB Leipzig 7-0.

Les Citizens, qui avaient été accrochés 1-1 à l'aller, ont cette fois largement pris la mesure de leurs adversaires allemands. Mais il a fallu un penalty bien généreux pour qu'Haaland ouvre le score (22e).

L'attaquant norvégien, sevré de buts en C1 depuis octobre, allait ensuite se déchaîner et ajouter quatre autres réussites (24e/45e/53e/57e) avant de sortir dès la 62e, mission plus qu'accomplie. Le géant blond a vraiment fait ce qu'il a voulu au milieu d'une défense allemande totalement dépassée.

Avec Akanji

Manuel Akanji était titulaire en charnière centrale pour les champions d'Angleterre. Le défenseur suisse a été impliqué sur le deuxième et le cinquième but des siens. Outre Haaland, Gündogan (49e) et De Bruyne (92e) ont aussi marqué.

Après avoir investi des centaines de millions de livres dans son effectif et son staff, les propriétaires de Manchester City veulent absolument décrocher le trophée qui manque au palmarès du club. Mais comme l'exemple du Paris Saint-Germain le montre aussi depuis des années, l'argent ne fait pas forcément tout. Même si le talent ne manque pas au sein des Citizens, tant sur la pelouse que dans l'encadrement dirigé par le technicien catalan Pep Guardiola. 2023 sera-t-elle l'année de la consécration européenne pour les Mancuniens?

L'Inter passe aussi

Grâce à une performance défensive de premier ordre, l'Inter Milan s'est aussi hissé au tour suivant. Victorieux 1-0 à domicile, les nerazzurri ont tenu le choc au retour à Porto (0-0) dans une rencontre bien moins prolifique. Malchanceux, les Portugais ont tiré deux fois sur les montants dans les arrêts de jeu par Taremi (95e) et Grujic (96e)...

Les Italiens ont ainsi décroché leur qualification de la même manière que leurs rivaux de l'AC Milan contre Tottenham. Les deux clubs lombards pourraient être aux prises en quarts de finale, puisque le tirage au sort (vendredi 17 mars) sera totalement ouvert.

/ATS