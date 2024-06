Ligue des champions: Real Madrid et Borussia Dortmund aux prises

La Ligue des champions trouvera son épilogue ce soir dès 21h00 dans la mythique enceinte de Wembley, à Londres. La finale opposera le Real Madrid au Borussia Dortmund.

Les Espagnols viseront un 15e sacre record dans une compétition que les Allemands espèrent remporter pour la deuxième fois après 1997, alors avec Stéphane Chapuisat. Sur la base du pedigree des deux finalistes, le Real fait quand même figure de favori.

Dirigé par Carlo Ancelotti, qui a déjà gagné quatre fois la Ligue des champions en tant qu'entraîneur (2003 et 2007 avec l'AC Milan, 2014 et 2022 avec le Real), le club merengue a l'habitude des grands rendez-vous. Ses atouts sont multiples, avec les Bellingham, Vinicius, Kroos, Rüdiger et compagnie.

En face, le gardien suisse Gregor Kobel doit s'attendre à avoir beaucoup de travail sur la pelouse londonienne. Le BVB d'Edin Terzic endossera l'habit de l'outsider, mais il ne manque pas d'arguments non plus. La vitesse de Sancho et Adeyemi peut gêner la défense madrilène, et les Allemands ne manquent pas d'expérience avec Reus, Hummels et Can, notamment.

Il faut espérer pour le spectateur neutre que cette finale soit plus prolifique que ses devancières. Un petit score de 1-0 a en effet sanctionné les quatre dernières finales.

/ATS