Ligue des champions: Sporting Lisbonne renverse Bodo/Glimt

Le conte de fées vécu par Bodo/Glimt en Ligue des champions a brutalement pris fin à Lisbonne ...
Ligue des champions: Sporting Lisbonne renverse Bodo/Glimt

Ligue des champions: Sporting Lisbonne renverse Bodo/Glimt

Photo: KEYSTONE/EPA/ANTONIO COTRIM

Le conte de fées vécu par Bodo/Glimt en Ligue des champions a brutalement pris fin à Lisbonne. En 8es de finale retour, le Sporting a en effet battu les Norvégiens 5-0 ap.

Bodo/Glimt semblait pourtant bien placé après son net succès 3-0 lors du match aller. Mais face aux champions du Portugal, la formation norvégienne n'a cette fois pas eu voix au chapitre, étant nettement dominée.

Le Sporting a refait son retard lors du temps réglementaire par Inacio (34e), Pedro Goncalves (61e) et Luis Suarez (78e/penalty) avant d'arracher la qualification lors des prolongations par Araujo (92e) et Nel (121e). Les Portugais ont livré une très bonne prestation et ont au final mérité de rejoindre les quarts de finale.

/ATS
 

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