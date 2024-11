Ligue des champions: YB espère enfin ne plus perdre

Les Young Boys disputent ce soir (18h45) à Gelsenkirchen leur quatrième match de Ligue des champions. Les Bernois affrontent les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.

Les deux clubs n'ont pas brillé jusqu'ici dans cette phase de Ligue, avec trois défaites pour YB, qui occupe le 35e et avant-dernier rang du classement, et deux revers et un nul pour le Shakhtar (29e). Autant dire que cet affrontement est attendu avec impatience de chaque côté.

La délégation bernoise s'est envolée de Belp hier à la mi-journée avec 22 joueurs à son bord. Dans le stade qui accueille habituellement Schalke 04, YB sera soutenu ce soir par 800 supporters.

/ATS