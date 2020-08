Ligue des champions: YB passe le 2e tour qualificatif

Mission accomplie pour les Young Boys, mais ce fut un brin laborieux. Les Bernois ont franchi le 2e tour qualificatif de la Ligue des champions en battant Klaksvik 3-1 au Wankdorf.

YB a fait la différence en début de deuxième mi-temps, grâce à des réussites de Nsame (51e) et Sulejmani (57e). Les hommes de Gerardo Seoane ont ainsi évité le piège dans lequel ils étaient en train de tomber au terme de 45 premières minutes indigestes, malgré la réduction du score signée Jonn Johannesen (79e). Ngamaleu a redonné deux longueurs d'avance aux siens peu après (82e).

Les Bernois ont en effet d'emblée pu s'apercevoir que leurs adversaires n'avaient pas effectué le voyage depuis les Iles Féroé en ayant abandonné tout espoir de qualification. Disposés en 4-5-1, se massant dans leur camp à la perte du ballon, les visiteurs ont construit un véritable camp retranché bleu devant leur but.

Très hargneux dans les duels, solides physiquement et disciplinés sur le plan tactique, les semi-professionnels féringiens ont posé de gros problèmes aux champions de Suisse, un peu à court de rythme et d'idées pour cette partie de reprise après de courtes vacances.

C'est ainsi que YB n'a pas réussi à se créer la moindre occasion en première mi-temps, au contraire de son adversaire. Il fallait en effet un beau réflexe de Von Ballmoos pour empêcher Midtskogen d'ouvrir le score sur un contre à la 28e...

Heureusement, le verrou féringien craquait rapidement à la reprise. Ngamaleu trouvait un décalage côté droit, et son centre était converti en but par l'inévitable Nsame (51e). De buteur, le Camerounais se faisait passeur six minutes plus tard sur le 2-0 inscrit par Sulejmani dans un angle fermé. Dès lors, les Bernois semblaient pouvoir jouer sur du velours.

Mais sur un coup franc excentré, la défense suisse était surprise au deuxième poteau par Jonn Johannesen, qui remettait son équipe dans le match. Mais Ngamaleu calmait les nerfs bernois peu après, sur un nouveau service de Nsame.

Les Young Boys ont ainsi ouvert leur saison 2020/21 avec un succès attendu mais sans brio, quatre jours avant de... conclure l'exercice 2019/20 avec la finale de la Coupe de Suisse contre le FC Bâle. Drôle de période quand même...

