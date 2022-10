Ligue des champions: aucun problème pour le Bayern Munich

Comme attendu, le Bayern Munich n'a pas éprouvé la moindre peine pour empocher un nouveau succès lors de la 3e journée de la Ligue des champions. Les Bavarois ont dominé Viktoria Plzen 5-0.

Avec le maximum de neuf points dans le groupe C, les champions d'Allemagne ont déjà un pied en 8es de finale. Sans même devoir forcer outre mesure, ils ont vite et aisément fait la différence face aux Tchèques avec des buts de Sané (7e/50e), Gnabry (13e), Mané (21e) et Choupo-Moting (59e).

Adan plombe le Sporting

Dans le groupe D, Marseille a renversé le Sporting Portugal 4-1. Les Phocéens ont ainsi ouvert leur compteur face à un adversaire qui avait gagné ses deux premières rencontres. Les visiteurs ont pourtant ouvert le score après... 52 secondes par Trincao.

Mais les Portugais ont été plombés par les grossières erreurs du gardien Adan, fautif sur le 1-1 de Sanchez (13e) et le 2-1 d'Harit (16e), avant de se faire expulser pour une faute de main hors de sa surface (23e)! L'OM a encore ajouté un troisième but par Balerdi (28e), qui profitait d'une sortie ratée d'Israel, qui avait succédé à Adan dans la cage du Sporting. Mbemba a scellé le score à la 84e dans un stade vide, la partie se déroulant à huis clos.

/ATS