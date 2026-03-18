Ligue des champions: belle qualification de Liverpool

Liverpool a réussi un festival pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Il a largement battu Galatasaray 4-0 et retrouvera ainsi le Paris Saint-Germain au tour suivant.

Le match entre les Reds et les Turcs était sur le papier le seul à être incertain après le court succès 1-0 de Galatasaray à Istanbul. Liverpool a logiquement mis beaucoup d'intensité pour refaire son retard. Le 1-0 est tombé à la 25e des pieds de Szoboszlai. Jusqu'à la pause, le gardien Cakir a réussi plusieurs parades décisives. Il a notamment sauvé un penalty - certes mal tiré - par un Salah en apparente panne de confiance (45e).

La résistance des visiteurs a été totalement brisée à la reprise. Etikite (51e) et Gravenberch (53e) ont fait chavirer Anfield Road. Salah a été impliqué dans ces deux réussites, avec notamment l'assist pour le 2-0. L'Egyptien s'est ensuite fait l'auteur d'un magnifique but qui lui fera le plus grand bien (62e) et qui a mis fin à tout suspense.

Facile pour le Bayern

Le Bayern Munich n'a pas eu besoin de forcer son talent face à l'Atalanta. Le 6-1 ramené de Bergame à l'aller avait placé les Bavarois sur la voie royale. Ils ont mis un point d'honneur à engranger un nouveau succès 4-1 avec des buts de Kane (25e penalty, 54e), Karl (56e) et Luis Diaz (70e). Le Bayern affrontera le Real Madrid dans un prometteur quart de finale entre géants européens, avec le match aller en Espagne.

L'Atlético Madrid, qui a perdu 3-2 à Londres contre Tottenham, a aussi rejoint les quarts de finale. La victoire 5-2 conquise à l'aller a largement suffi. Les Colchoneros seront aux prises avec Barcelone pour un duel explosif entre grandes écuries de la Liga.

/ATS