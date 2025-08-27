Ligue des champions: ce sera sans le FC Bâle

Le FC Bâle ne disputera pas la phase de ligue de la Ligue des champions. En play-off retour, les Rhénans ont été battus 2-0 par le FC Copenhague. Le match aller s'était conclu sur un nul 1-1.

Les Danois ont fait la décision sur une tête de Cornelius après 39 secondes en seconde période. L'attaquant a été idéalement servi par Achouri et il n'a pas été marqué d'assez près par Vouilloz. Moukoko a ensuite assuré la qualification des siens sur un penalty (84e) concédé par Barisic.

Longtemps timide offensivement, le FCB a esquissé une brève réaction après avoir concédé l'ouverture du score. Shaqiri (56e) et Broschinski (57e) ont testé les excellents réflexes de Kotarski. Mais après, malgré tous leurs efforts, les champions de Suisse ne sont pas parvenus à aller inquiéter la défense danoise.

Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pas su se sublimer pour franchir le dernier obstacle avant d'atteindre le Graal de la Ligue des champions et ses millions. Ils joueront quand même sur la scène européenne cet automne, mais au deuxième échelon, soit en Europa League. C'est un échec pour les Rhénans, qui espéraient tant retrouver les sommets de la C1.

/ATS