Ligue des champions: facile succès du Real Madrid au Kazakhstan

Photo: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Le Real Madrid s'est aisément imposé 5-0 sur la pelouse du Kairat Almaty lors de la 2e journée de Ligue des champions. Mbappé s'est illustré en signant un triplé (25e pen/52e/73e).

Les Espagnols semblent avoir bien digéré le long voyage qui leur a été imposé, avec dix heures de vol pour rejoindre la ville kazakhe. Après une entame un peu hésitante, ils ont assez vite pris le contrôle du jeu.

Les occasions se sont alors multipliées, mais il a fallu un penalty pour que les Madrilènes prennent l'avantage. Ils ont ensuite pris le large après la pause grâce à Mbappé, qui s'est montré leur élément le plus percutant, Camavinga (83e) et Brahim Diaz (93e).

/ATS
 

