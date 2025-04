Ligue des champions: gros match ce soir à Londres

La Ligue des champions entre dans sa phase décisive. Arsenal reçoit le Paris Saint-Germain ce soir dès 21h00 à Londres pour la première demi-finale aller.

Les Gunners restent sur deux gros matches (3-0/2-1) en quarts de finale contre le Real Madrid, tenant du trophée. Ces deux succès ont boosté le moral des Londoniens, qui n'ont plus que la Ligue des champions pour gagner quelque chose cette saison.

En face, le PSG affronte encore une fois un club anglais après avoir sorti Liverpool aux tirs au but en 8es de finale, puis Aston Villa (3-1/2-3) en quart de finale. Ce nouvel affrontement face à un cador de Premier League s'annonce très disputé.

Tous deux dirigés par un entraîneur espagnol - Mikel Arteta côté anglais et Luis Enrique côté français -, Arsenal et le PSG rêvent d'aller enfin au bout en C1. Les deux clubs n'ont en effet encore jamais remporté la principale compétition européenne. Tous deux ont disputé et perdu une finale, en 2006 pour les Gunners (défaite 2-1 contre Barcelone) et en 2020 pour le PSG (défaite 1-0 contre le Bayern Munich).

/ATS