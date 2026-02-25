Ligue des champions: la Juventus sortie malgré un beau combat

La Juventus a frôlé l'exploit. Après avoir remonté un déficit de trois buts, elle a fini par être éliminée par Galatasaray en barrage retour de Ligue des champions, malgré un succès 3-2 ap.

Battue 5-2 à Istanbul la semaine dernière, la formation transalpine se trouvait face à un énorme défi pour renverser la vapeur. Elle a pris les devants grâce à un penalty de Locatelli (37e) avant d'être réduite à dix en raison de l'expulsion de Kelly (48e), qui a paru bien sévère. En infériorité numérique, la tâche des Italiens semblait alors quasi impossible.

Attentisme coupable

Et pourtant! Profitant de l'attentisme coupable des Turcs, qui se bornaient à défendre, la Juve a arraché les prolongations grâce à des réussites de Gatti (70e) et McKennie (82e).

Durant le temps supplémentaire, les visiteurs ont enfin commencé à jouer et à profiter de leur homme supplémentaire sur la pelouse. Ils ont repris un avantage décisif grâce à Osimhen (105e) et Yilmaz (119e). Les forces des Italiens ont décliné au fil des minutes.

L'Atalanta sera donc le seul représentant de Serie A lors des 8es de finale. Le calcio ne traverse pas la meilleure période de son histoire.

