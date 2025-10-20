Ligue des champions: le PSG se déplace à Leverkusen

La 3e journée de Ligue des champions est au programme ce soir. Tenant du trophée, le Paris Saint-Germain (3e/6 points) se déplacera en Allemagne pour aller y affronter le Bayer Leverkusen (25e/2 pts).

Les champions de France, pourtant handicapés par de nombreuses absences sur blessure, ont parfaitement réussi leur entrée dans la compétition avec deux succès, 4-0 à domicile contre Atalanta et 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone. Face au Bayer, qui a fait jusqu'ici deux nuls, le PSG sera favori.

Leader de Premier League et vainqueur de ses deux premières rencontres de C1, Arsenal (5e/6 pts)voudra enchaîner avec la venue de l'Atlético Madrid (10e/3 pts). Les Espagnols ne constitueront cependant pas une proie facile pour les Gunners.

D'autres candidats à la victoire finale seront aussi en lice. Barcelone (16e/3 pts) accueillera les Grecs d'Olympiakos (29e/1 pt), Manchester City (8e/4 pts) se déplacera sur la pelouse de Villarreal (26e/1 pt) alors que l'Inter Milan (4e/6 pts) de Yann Sommer et Manuel Akanji ira défier l'Union Saint-Gilloise (20e/3 pts) de Marc Giger en Belgique.

Gregor Kobel et le Borussia Dortmund (7e/4 pts) se rendront au Danemark où ils seront aux prises avec le FC Copenhague (28e/1 pt), tombeur de Bâle en barrage. Le Newcastle (11e/3 pts) de Fabian Schär évoluera à domicile contre le Benfica Lisbonne (33e/0 pt).

