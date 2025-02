Ligue des champions: le choc des barrages pour le Real

Le choc des barrages de la Ligue des champions a tenu toutes ses promesses. Mené jusqu'à la 86e, le Real Madrid s'est finalement imposé 3-2 contre Manchester City.

Ce duel entre les deux derniers vainqueurs du trophée a été superbe et digne d'une finale. Les Anglais, qui ont été plus souvent dominés, ont cru arracher la victoire grâce à un doublé de l'inévitable Haaland (19e/80e pen), qui a encore tiré sur la barre (46e).

Le Real s'est procuré une kyrielle d'occasions, dont un tir de Vinicius sur la transversale (25e), mais a dû attendre l'heure de jeu pour marquer par Mbappé. Le Français a trompé Ederson du... tibia! Il s'est fait pardonner un gros raté juste avant la pause.

La partie a basculé sur la fin. Le remplaçant Brahim Diaz a égalisé à la 86e, de manière logique, avant que Bellingham ne profite des errements défensifs des Mancuniens sur un contre à la 92e.

Manuel Akanji a été remplacé à la pause. Le défenseur suisse de City a lui aussi trouvé le haut de la barre sur une tête (37e). Il a ensuite semblé touché et a cédé son poste à Lewis. Ce score semble a priori ne pas laisser beaucoup d'espoirs à Pep Guardiola et ses hommes. Mais on ne sait jamais...

Finaliste malheureux la saison dernière et en difficulté en Bundesliga, le Borussia Dortmund a fait un grand pas vers les 8es de finale. Les Allemands, avec Gregor Kobel dans le but, ont gagné 3-0 à Lisbonne face au Sporting. Guirassy (60e), Gross (68e) et Adeyemi (82e) ont inscrit les buts du BVB.

Par ailleurs, la Juventus a pris un petit avantage 2-1 sur le PSV Eindhoven.

/ATS