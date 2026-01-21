Ligue des champions: les Reds s'imposent 3-0 à Marseille

Liverpool a éteint le Vélodrome mercredi en Ligue des champions, s'imposant 3-0 face à Marseille ...
Ligue des champions: les Reds s'imposent 3-0 à Marseille

Ligue des champions: les Reds s'imposent 3-0 à Marseille

Photo: KEYSTONE/AP/Philippe Magoni

Liverpool a éteint le Vélodrome mercredi en Ligue des champions, s'imposant 3-0 face à Marseille. Cela permet aux Anglais de prendre une belle option sur une place dans le top 8.

Face à un OM timide, Liverpool a maîtrisé le jeu lors d'une première période souvent fermée. Les Reds ont pris l'avantage à la 45e sur un coup franc subtil de Szoboszlai. Le match s'est animé à la reprise, les Phocéens se montrant enfin plus dangereux, notamment sous l'impulsion de Greenwood.

Mais les visiteurs ont aussi été menaçants, avec par exemple un tir d'Ekitike sur le poteau. Ils ont fait le break sur un autogoal de Rulli après un bon travail de Frimpong (72e) avant de sceller le score final par Gakpo (93e). Liverpool (4e) totalise désormais 15 points, comme le Real Madrid (3e), et peut attendre la venue de Qarabag mercredi prochain avec confiance.

Victorieux 2-0 face à l'Union Saint-Gilloise grâce à un doublé de Kane (52e/55e pen), le Bayern Munich s'est hissé au 2e rang du classement avec 18 points, soit 3 de moins qu'Arsenal. Les deux équipes sont les seules à être certaines de terminer la phase de Ligue dans le top 8.

Newcastle a fait une belle opération en dominant 3-0 un PSV Eindhoven fébrile en défense. Les Magpies montent ainsi au 7e rang avec 13 points, tout comme le PSG (6e). Ils sont aussi notamment à égalité avec Chelsea (1-0 contre Pafos) et le FC Barcelone, qui l'a emporté 4-2 sur la pelouse du Slavia Prague. La lutte pour figurer parmi ceux qui éviteront les 16es de finale sera serrée dans une semaine.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Bayern et le Barça en lice mercredi soir

Le Bayern et le Barça en lice mercredi soir

Football    Actualisé le 21.01.2026 - 04:07

Sept sur sept pour Arsenal, qui bat l'Inter à Milan

Sept sur sept pour Arsenal, qui bat l'Inter à Milan

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 23:16

Manchester City battu en Norvège

Manchester City battu en Norvège

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 20:46

FC Barcelone: Flick confirme le départ de Ter Stegen à Gérone

FC Barcelone: Flick confirme le départ de Ter Stegen à Gérone

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 18:42

Articles les plus lus

Un choc Inter-Arsenal au menu mardi dès 21h

Un choc Inter-Arsenal au menu mardi dès 21h

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 04:34

FC Barcelone: Flick confirme le départ de Ter Stegen à Gérone

FC Barcelone: Flick confirme le départ de Ter Stegen à Gérone

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 18:42

Manchester City battu en Norvège

Manchester City battu en Norvège

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 20:46

Sept sur sept pour Arsenal, qui bat l'Inter à Milan

Sept sur sept pour Arsenal, qui bat l'Inter à Milan

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 23:16

Aurélie Csillag signe à Liverpool

Aurélie Csillag signe à Liverpool

Football    Actualisé le 19.01.2026 - 18:41

Un choc Inter-Arsenal au menu mardi dès 21h

Un choc Inter-Arsenal au menu mardi dès 21h

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 04:34

FC Barcelone: Flick confirme le départ de Ter Stegen à Gérone

FC Barcelone: Flick confirme le départ de Ter Stegen à Gérone

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 18:42

Manchester City battu en Norvège

Manchester City battu en Norvège

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 20:46

Infantino fustige le comportement des Sénégalais

Infantino fustige le comportement des Sénégalais

Football    Actualisé le 19.01.2026 - 10:50

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 19.01.2026 - 11:37

Aurélie Csillag signe à Liverpool

Aurélie Csillag signe à Liverpool

Football    Actualisé le 19.01.2026 - 18:41

Un choc Inter-Arsenal au menu mardi dès 21h

Un choc Inter-Arsenal au menu mardi dès 21h

Football    Actualisé le 20.01.2026 - 04:34