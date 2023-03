Ligue des champions: pas de surprise mercredi soir

Le Real Madrid et Naples ont comme prévu rejoint sans trembler les quarts de finale de la Ligue des champions. Tous deux avaient pris une grosse option voici trois semaines lors des matches aller.

Les tenants du titre espagnols, victorieux 5-2 à Anfield Road, ne risquaient quasiment rien chez eux contre un Liverpool trop irrégulier cette saison. Les Reds ont voulu croire au miracle et à une improbable remontée, mais ils ont dû se rendre à l'évidence: la mission était impossible, d'autant que le Real n'a rien lâché, même à quelques jours du Clasico contre Barcelone au Camp Nou. Benzema a inscrit le seul but de la rencontre à la 78e, alors que la qualification des siens ne faisait plus aucun doute.

Le veto de Courtois

Jürgen Klopp avait aligné un onze de départ très offensif, dans l'espoir de marquer le premier but et, qui sait, de semer un brin de doute dans les esprits adverses. Mais Courtois, impeccable comme lors de la finale de mai dernier face aux mêmes Anglais, a mis son veto devant Nunez (7e/33e) et Gakpo (36e).

Les Madrilènes ont aussi eu leur lot d'occasions, avec notamment une frappe de Camavinga sur la transversale (20e). En seconde période, ils ont aussi manqué plusieurs opportunités de marquer avant que Benzema n'y parvienne enfin.

Malgré toute leur volonté, les joueurs de Liverpool ont manqué d'intensité dans leurs actions pour emballer la rencontre. Les Reds sont nettement en retrait par rapport à ce qu'ils ont pu montrer les saisons précédentes, tant sur le plan collectif qu'individuellement.

Osimhen coule l'Eintracht

Naples évoluait aussi sur du velours après son succès 2-0 en Allemagne à l'aller. Les leaders de Serie A étaient certains de leur coup face à l'Eintracht Francfort de Djibril Sow. Ils ont fait le job en battant encore les vainqueurs de l'Europa League 3-0 grâce à un doublé du prolifique Omsihen (45e/53e) et un penalty de Zielinski (64e).

Ces Napolitains ont jusqu'ici impressionné cette saison en Ligue des champions. On peut parier que beaucoup de clubs espèrent les éviter en quarts de finale, où les clubs italiens seront les plus représentés avec encore l'AC Milan et l'Inter Milan.

