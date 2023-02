Lionel Messi sacré meilleur joueur 2022 par la Fifa

Le champion du monde argentin Lionel Messi a remporté le prix du meilleur joueur pour l'année 2022 lors de la remise des Trophées 'Fifa Best', lundi à Paris.

Messi (35 ans) a reçu cette distinction pour la 3e fois après 2009 et 2019, succédant à l'attaquant polonais Robert Lewandowski, victorieux en 2020 et 2021.Vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine en décembre dernier, le septuple Ballon d'Or, décisif dans cette quête du titre, succède à Robert Lewandowski au palmarès.

Le joueur du PSG devance son coéquipier Kylian Mbappé et le Ballon d'Or Karim Benzema.

Chez les dames, c'est l'attaquante espagnole Alexia Putellas qui a été a été sacrée meilleure joueuse de l'année 2022.

Putellas, Ballon d'Or en 2021 et 2022 et déjà sacrée par la Fifa en 2021, a devancé Beth Mead, championne d'Europe avec l'Angleterre l'an dernier, et l'Américaine Alex Morgan.

/ATS