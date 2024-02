Liverpool: les « Kids » à la rescousse

Liverpool, ravagé par les blessés, a raflé la Coupe de la Ligue avec l'apport de 'Kids' à peine majeurs. Jürgen Klopp devra encore faire appel à eux mercredi en 8es de finale de la Coupe d'Angleterre.

Contre mauvaise fortune, bon coeur. Le manager allemand, enseveli par une avalanche de forfait (Alisson, Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Jota, Salah, Nunez, Szoboszlai...), a pioché allégrement parmi les jeunes pousses de l'académie ces derniers jours sans s'apitoyer sur son sort. Au contraire.

'Oui, nous avons dû nous adapter, mais franchement c'était plus marrant que problématique', a-t-il ainsi assuré avant l'incroyable finale de dimanche à Wembley (1-0 ap). Ses 'Kids' (les gamins), comme il les appelle, ont crevé l'écran et cassé l'élan de Chelsea.

L'Angleterre émerveillée

La fraîcheur et l'assurance de Bobby Clark et James McConnell, tous deux 19 ans, et de Jayden Danns, 18 ans et 40 jours, ont fait la différence et émerveillé l'Angleterre, parfois jusqu'à l'excès. 'En prolongation, c'était les Kids de Klopp contre les bottle jobs (expression anglaise désignant les équipes qui s'effondrent constamment sous la pression, ndlr) bleus à un milliard de livres', a ainsi taclé Gary Neville, ex-gloire de Manchester United, en référence au montant investi en transferts par Chelsea depuis 2022.

La formule a fait mouche malgré son caractère controversé, car la moyenne d'âge de Chelsea était inférieure à celle de Liverpool en fin de match. Mais personne n'a remis en cause son prolongement: 'les entraîneurs spéciaux font des choses spéciales. C'est un entraîneur monstrueux'.

'Environnement' protecteur

Klopp lui-même a diffusé la petite musique envoutante d'un 'groupe de gamins de l'académie entrant en jeu contre une équipe de haut niveau comme Chelsea', avec la victoire au bout, une histoire 'incroyable'. Le manager des Reds n'avait pas vraiment d'autres options, il lui fallait du 'sang frais'. Mais la conviction et la confiance distillée depuis plusieurs jours envers ses jeunes pépites ont créé un 'environnement' protecteur, selon ses propres mots, dans lequel elles se sont épanouies.

Lui a tout fait, dans les mots et dans les actes, pour les préparer à une éventuelle entrée en jeu à Wembley, l'intimidant temple du football anglais (90'000 places) du nord de Londres. 'Les garçons sont prêts et je ne l'aurais pas fait s'ils ne l'étaient pas', a-t-il dit après les entrées de Clark, McConnell et Danns, mercredi dernier contre Luton (4-1) à Anfield. 'On leur a fait totalement confiance pour qu'ils fassent ce qu'ils savent faire'.

Klopp a répété exactement le même scénario contre Chelsea, quatre jours plus tard, et la magie a opéré. 'Nous ne pensions pas qu'il y avait un risque', a insisté Andy Robertson. Le défenseur de 29 ans a pointé le 'mérite' des formateurs, des joueurs plus expérimentés, de Klopp et ses adjoints qui leur ont dit: 'Allez-y, profitez-en et ne repartez avec aucun regret'.

'Complètement dingue'

A Wembley, Bobby Clark était le plus expérimenté du trio avec une neuvième entrée en jeu sous le maillot de Liverpool. James McConnell a fait sa septième apparition et Jayden Danns, sa deuxième seulement, après un bref baptême de l'air contre Luton. Envoyé à la pointe de l'attaque, du haut de ses 18 ans, Danns 'aurait pu marquer deux fois aujourd'hui en finale de Coupe de la Ligue, c'est complètement dingue', s'est marré Klopp en après-match.

La jeunesse triomphante de Liverpool, incarnée également par les titulaires actuels Conor Bradley et Harvey Elliott, 20 ans tous deux, pourrait de nouveau être mise à l'épreuve mercredi (21h00) contre Southampton (D2) en huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre.

Même si l'infirmerie devrait bientôt un peu se vider, Klopp aura de toute façon forcément besoin de tout ce beau monde pour poursuivre sa quête finale de quadruplé, avec la Premier League et l'Europa League dans le viseur, d'ici mai et son départ annoncé.

