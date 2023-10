Liverpool remporte le derby et met la pression en tête

Liverpool, en supériorité numérique, a mis du temps à battre le mal classé Everton (2-0), samedi, mais la victoire dans le derby à Anfield lui offre la première place provisoire du Championnat.

Un doublé de Mohamed Salah (75e sur penalty, 90e+7), a permis aux Reds de prendre les commandes de la Premier League avec vingt points, soit autant que Tottenham (2e) et Arsenal (3e), et deux de plus que Manchester City (4e, 18 pts).

L'équipe de Jürgen Klopp pourrait se faire doubler pendant le week-end, mais elle a préparé au mieux la réception de Toulouse, jeudi, en Ligue Europa.

Si Liverpool a très largement dominé le 243e derby de la Mersey, il s'est longtemps cassé les dents sur la défense des 'Toffees', pourtant diminuée par l'expulsion d'Ashley Young après un second carton jaune pour une faute commise sur Luis Diaz (37e).

/ATS