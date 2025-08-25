Liverpool s'en sort de justesse à Newcastle

Le Newcastle de Fabian Schär a subi la loi de Liverpool lundi soir lors de la 2e journée de Premier League. Les Magpies se sont inclinés 3-2 à domicile devant le champion en titre.

Touché à la tête après un choc avec Virgil van Dijk, Fabian Schär a été remplacé à la 82e minute. Le défenseur saint-gallois n'a donc pas assisté à une fin de match complètement folle: Liverpool a en effet forcé la décision à la... 100e minute sur une réussite de son 'joker' Rio Ngumoha, entré à la 96e.

La pilule doit être très dure à avaler pour Newcastle. Réduits à dix après l'expulsion d'Anthony Gordon dans les arrêts de jeu de la première période, menés 2-0 dès le retour des vestiaires après une réussite d'Hugo Ekitiké, les Magpies ont égalisé à la 88e grâce à Williams Osula.

Mais Liverpool a réagi en champion. Cette victoire, leur deuxième en deux matches, permet aux Reds de rejoindre Arsenal et Tottenham en tête du classement. Les joueurs d'Arne Slot accueilleront justement les Gunners dimanche prochain dans le premier choc de la saison.

/ATS