Luca Zidane convoqué par l'Algérie

Fils de la légende de l'équipe de France Zinédine Zidane, le gardien franco-algérien Luca Zidane ...
Fils de la légende de l'équipe de France Zinédine Zidane, le gardien franco-algérien Luca Zidane a été convoqué par l'Algérie en vue des deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2026.

Luca Zidane (27 ans), qui évolue actuellement au FC Grenade en deuxième division espagnole, avait représenté les Bleus dans les catégories de jeunes. Etant donné qu'il n'avait jamais rejoint l'équipe de France A, il était resté éligible pour jouer avec l'Algérie, le pays de ses grands-parents paternels. Il a changé de nationalité à la mi-septembre.

En tête du groupe G (zone Afrique) avec 19 points, la sélection algérienne est en position très favorable en vue d'une qualification pour le Mondial 2026, avant d'affronter la Somalie le 9 octobre puis l'Ouganda cinq jours plus tard. Les Fennecs sont par ailleurs qualifiés pour la CAN 2025, qui débutera le 21 décembre au Maroc.

