Lucien Favre annonce la fin de sa carrière d'entraîneur

Lucien Favre (68 ans) a annoncé la fin de sa carrière d'entraîneur dans le Matin Dimanche et le SonntagsBlick. Le Vaudois a été l'un des meilleurs techniciens suisses de l'histoire.

Discret depuis son départ de Nice en janvier 2023, Lucien Favre a évoqué dans le Matin Dimanche 'la fin d’une aventure extraordinaire', entamée au début des années 1990 après la fin de sa carrière de joueur.

'J'ai pris ma décision il y a longtemps déjà, parce que j'ai senti que c'était le moment: tout est accompli, c'est assez', a-t-il sobrement commenté dans le SonntagsBlick. Favre s'est progressivement fait une réputation en passant par Echallens, Yverdon, Servette et Zurich. Il a ouvert son palmarès en remportant la Coupe de Suisse (2001 avec Servette, 2005 avec le FCZ) et en décrochant deux titres de champion avec le FC Zurich (2006/2007).

Périple à l'étranger

Cela lui a ouvert les portes de l'étranger. Il a successivement dirigé Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, Nice, Borussia Dortmund avant un retour à Nice, qui a ainsi été la dernière étape de son périple. Le Vaudois a laissé partout l’empreinte d’un coach méticuleux, obsédé par le détail et la progression individuelle.

En Allemagne, où il a dirigé près de 400 matches, il reste une référence absolue, élu meilleur entraîneur du XXIe siècle par les supporters de Gladbach, ceci même sans avoir gagné de trophée. 'Cela fait plusieurs mois que j’ai senti que l’envie n’était plus là. J’ai entraîné pendant vingt-neuf ans. Maintenant, l’âge des coachs dans les grands championnats d’Europe tourne autour de 55 ans et moins. Il y a même quelques trentenaires. Tout change, et le foot n’y échappe pas. Il est à l’image de la société', explique le Vaudois dans l'interview accordée au Matin Dimanche.

/ATS