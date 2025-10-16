Lugano - Lausanne ne sera pas rejoué

Le match de Super League du 17 septembre entre Lugano et Lausanne-Sport ne sera pas rejoué ...
Lugano - Lausanne ne sera pas rejoué

Lugano - Lausanne ne sera pas rejoué

Photo: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay

Le match de Super League du 17 septembre entre Lugano et Lausanne-Sport ne sera pas rejoué.

La Commission de discipline de la SFL a rejeté le protêt du club tessinois, a annoncé la Swiss Football League vendredi.

Le FC Lugano avait confirmé officiellement le 22 septembre son protêt, déposé le jour d'un match qui s'était conclu sur un nul 1-1. Le club tessinois dénonçait 'une utilisation erronée en violation du protocole VAR' et demandait à rejouer cette partie.

A la 63e minute, le Lausannois Karim Sow avait été expulsé pour un second avertissement, avant que l'arbitre Urs Schnyder ne soit appelé par la VAR pour un possible carton rouge direct. Après avoir visionné les images, l'arbitre avait constaté un hors-jeu préalable de Renato Steffen et avait donc annulé l'expulsion du défenseur.

'Toutes les questions d'appréciation de la faute, de son interprétation, de ses conséquences, tout comme d’une éventuelle erreur manifeste d'arbitrage, relèvent des faits qui sont tranchés définitivement par le corps arbitral sans que la présente Commission ne dispose d'un droit de regard', explique le communiqué.

Cette décision est définitive pour les instances de la Swiss Football League, conclut celle-ci.

/ATS
 

Actualités suivantes

Mondial 2026: 28 des 48 participants à la Coupe du monde sont fixés

Mondial 2026: 28 des 48 participants à la Coupe du monde sont fixés

Football    Actualisé le 16.10.2025 - 05:03

L'Argentine domine Porto Rico 6-0, Messi double passeur

L'Argentine domine Porto Rico 6-0, Messi double passeur

Football    Actualisé le 15.10.2025 - 09:00

Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée

Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée

Football    Actualisé le 15.10.2025 - 04:03

L'Italie bat Israël 3-0 et assure son billet pour les barrages

L'Italie bat Israël 3-0 et assure son billet pour les barrages

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 22:55

Articles les plus lus

L'Angleterre première équipe d'Europe qualifiée

L'Angleterre première équipe d'Europe qualifiée

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 22:51

L'Italie bat Israël 3-0 et assure son billet pour les barrages

L'Italie bat Israël 3-0 et assure son billet pour les barrages

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 22:55

Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée

Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée

Football    Actualisé le 15.10.2025 - 04:03

L'Argentine domine Porto Rico 6-0, Messi double passeur

L'Argentine domine Porto Rico 6-0, Messi double passeur

Football    Actualisé le 15.10.2025 - 09:00

Ronaldo meilleur buteur de l'histoire des qualifications du Mondial

Ronaldo meilleur buteur de l'histoire des qualifications du Mondial

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 21:53

L'Angleterre première équipe d'Europe qualifiée

L'Angleterre première équipe d'Europe qualifiée

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 22:51

L'Italie bat Israël 3-0 et assure son billet pour les barrages

L'Italie bat Israël 3-0 et assure son billet pour les barrages

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 22:55

Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée

Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée

Football    Actualisé le 15.10.2025 - 04:03

Le Japon bat le Brésil pour la première fois de son histoire

Le Japon bat le Brésil pour la première fois de son histoire

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 20:21

La Suisse gagne mais se fait peur

La Suisse gagne mais se fait peur

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 21:01

Ronaldo meilleur buteur de l'histoire des qualifications du Mondial

Ronaldo meilleur buteur de l'histoire des qualifications du Mondial

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 21:53

L'Angleterre première équipe d'Europe qualifiée

L'Angleterre première équipe d'Europe qualifiée

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 22:51