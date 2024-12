Lugano en 8es de finale, St-Gall éliminé

Lugano passera la trêve hivernale au chaud.

Le leader de Super League s'est qualifié pour les 8es de finale de la Conference League malgré un nul 2-2 concédé face à Pafos jeudi à Thoune lors de la 6e et dernière journée. L'aventure européenne de St-Gall, qui a fait match nul 1-1 à Heidenheim, est en revanche terminée.

Cinquième avant cette soirée, Lugano a souffert face à une équipe de Pafos qui pouvait encore espérer accrocher le top 8 et qui se contentera des barrages. Les hommes de Mattia Croci-Torti auraient pourtant pu (dû) décrocher un cinquième succès en six matches s'ils avaient mieux géré le début et la fin de cette partie.

Lugano, alors virtuellement 2e de cette phase de Ligue, a en effet concédé le 2-2 au bout des arrêts de jeu sur un long ballon aérien repris de la tête par Goldar (95e). Les 'bianconeri' avaient concédé l'ouverture du score dès la 4e, sur un autogoal d'Amir Saipi qui a vu le ballon toucher son dos après un tir repoussé par un poteau.

L'efficacité avait pourtant été au rendez-vous côté tessinois. Belhadj Mahmoud a égalisé à la 7e sur l'une des premières occasions luganaises. Et à la 33e, Mattia Bottani a profité d'un assist involontaire de Zanotti sur un dégagement raté d'un défenseur pour marquer tranquillement le 2-1.

Ce semi-échec est néanmoins sans conséquence pour Lugano, qui fait bel et bien partie des huit premiers de cette phase de Ligue et décroche donc son ticket pour les 8es de finale de cette compétition. A noter que Chelsea a bouclé cette phase avec six succès en six matches.

St-Gall en trouble-fête

Contraint de s'imposer en Allemagne pour espérer faire partie des 16 barragistes, St-Gall n'a pas pu croire en l'exploit. Les Brodeurs ont néanmoins joué un bien mauvais tour à Heidenheim, qui aurait arraché un ticket pour les 8es de finale en cas de victoire. Ils ont égalisé à 1-1 à la 77e sur une tête à bout portant de Jozo Stanic, envoyant ainsi le 16e de Bundesliga en barrages.

/ATS