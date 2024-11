Lugano encore maudit au Wankdorf

Le FC Lugano ne sait toujours pas tirer les penalties au Wankdorf ! Comme le 2 juin lors de la finale de la Coupe de Suisse contre Servette les Tessinois ont failli dans cet exercice si particulier.

A la 95e minute, Shkelkim Vladi a allumé les étoiles du ciel bernois alors qu’il avait l’occasion d’égaliser pour ses couleurs. Mais battus 2-1, les Luganais laissent le FC Zurich occuper seul le fauteuil de leader de la Super League avant leur affrontement le dimanche 24 novembre au Cornaredo.

A la faveur de troisième match de rang sans défaite, les Bernois reviennent, pour leur part, à quatre points de la barre. Même s’il accuse un retard de dix longueurs sur le FC Zurich et même si son jeu comporte encore bien des lacunes, le Champion en titre peut encore nourrir l’espoir de conserver sa couronne. A condition, bien sûr, de prolonger le plus longtemps possible cette série vertueuse.

La décision dans cette rencontre est survenue à la 76e minute. Après une ouverture lumineuse de Kastriot Imeri, Alan Virginius est parti seul battre Amir Saipi. Buteur à Istanbul face à Galatasaray en tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Français a enfin ouvert son compteur en Super League.

Enfin au Letzigrund, le choc psychologique espéré après le renvoi de Marco Schällibaum ne s’est pas produit pour les Grasshoppers. Les Zurichois se sont inclinés 2-1 devant St. Gall, battus sur deux réussites inscrites sur corner par Abdoulaye Diaby et Lukas Görtler. Désormais derniers du classement à 2 points de Winterthour, les Zurichois trouveront-ils l’entraîneur miracle qui peut leur permettre de renouer avec un passé glorieux, mais si lointain ?

