Lugano prend déjà la porte en Coupe de Suisse

Le FC Lugano n'est toujours pas guéri de ses maux. Les Tessinois ont été éliminés dès le premier ...
Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Lugano a été éliminé dès le premier tour de la Coupe de Suisse dimanche face au SC Cham, pensionnaire de Promotion League (3-2). Même destin pour Thoune, battu sur la pelouse de Breitenrain (1-0).

La victoire face au FC Bâle dimanche dernier en Super League (3-1) n'a pas suffi à remettre les Bianconeri sur le droit chemin. Les hommes de Mattia Corci-Torti, vainqueurs du trophée en 2022 et finalistes en 2023 et 2024, sont retombés dans leurs travers en terre zougoise.

Lugano croyait sans doute avoir fait le plus dur lorsque Anto Grgic a égalisé à 2-2 sur penalty au début du temps additionnel, alors que Cham menait 2-1 depuis la 50e. Mais un troisième but signé Joël Ris à la 93e a permis aux Zougois de créer l'exploit.

Thoune battu dans la capitale

Promu en Super League cette saison, le FC Thoune a aussi cédé face à une équipe de troisième division. Les Bernois se sont inclinés dans la capitale face au FC Breitenrain. Un but sur penalty marqué par Antero Gomes à la 62 a suffi aux joueurs de Promotion League pour réussir ce coup d'éclat.

/ATS
 

