Lugano sans Doumbia et Aliseda pendant plusieurs semaines

Le FC Lugano devra composer pendant plusieurs semaines sans Ousmane Doumbia et Ignacio Aliseda.

Doumbia, qui est revenu en janvier après six mois passés au Chicago Fire, club partenaire des Tessinois, s'est blessé à la cuisse ce dimanche lors de la défaite 2-3 contre Stade Lausanne-Ouchy. Il sera absent entre cinq et six semaines.

L'attaquant Aliseda s'est blessé également à la cuisse droite. Le club estime son absence à huit semaines.

En revanche, Lugano ne peut se prononcer sur la durée de l'absence de Mattia Bottani. L'attaquant s'est blessé contre Stade Lausanne-Ouchy, mais n'a subi aucune fracture.

/ATS