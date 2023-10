Lugano veut se désinhiber sur la scène européenne

L'obstacle est de taille pour Lugano lors de la 2e journée de la phase de poules de Conference League. Les Tessinois défient le Besiktas à Istanbul jeudi.

Besiktas fait partie des trois grands de Turquie avec Fenerbahce et Galatasaray. Depuis l'introduction de la Süper Lig, les trois clubs-phares de la capitale Istanbul se sont partagé 56 des 65 titres de champion au total.

La saison dernière, elles ont également occupé les trois premières places. Mais Besiktas a été devancé par ses deux grands rivaux et a dû franchir trois obstacles pour atteindre cette phase de poules. Les 'Aigles noirs' ont successivement sorti le KF Tirana, le Neftci Bakou et le Dynamo Kiev, avant d'obtenir le point du nul (1-1) à Bruges lors de la 1re journée du groupe D.

Lugano a également obtenu un point lors de la réception de Bodö/Glimt (0-0). Mais, après les deux défaites en play-off de l'Europa League contre l'Union St-Gilloise, les Tessinois en sont à trois matches consécutifs sans but marqué sur la scène européenne. Une disette surprenante si l'on considère que l'équipe de Mattia Croci-Torti a marqué 18 buts en huit journées de Super League.

Il s'agit maintenant de se montrer plus efficace sur la scène européenne. Cette tâche s'annonce extrêmement délicate sur la pelouse du Besiktas, où Gökhan Inler fait partie de l'équipe depuis cette saison mais n'est pas éligible au niveau international. La dernière défaite de Besiktas dans son stade, qui peut accueillir 42'000 supporters, remonte à plus d'un an...

