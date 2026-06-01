Luka Elsner nommé nouvel entraîneur de Lausanne

Le Lausanne-Sport a annoncé lundi la nomination de Luka Elsner en tant qu'entraîneur principal ...
Luka Elsner nommé nouvel entraîneur de Lausanne

Luka Elsner nommé nouvel entraîneur de Lausanne

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Lausanne-Sport a annoncé lundi la nomination de Luka Elsner en tant qu'entraîneur principal pour la saison prochaine. Le technicien slovène s'est engagé avec le club vaudois jusqu'au 30 juin 2028.

Ancien international slovène ayant grandi en France, Luka Elsner connaît bien les divers championnats européens. Après de premières expériences dans son pays natal, il est notamment passé sur les bancs du Pafos FC, de l’Union Saint-Gilloise, d'Amiens SC ou encore du Standard de Liège.

Ces dernières saisons, Luka Elsner s’est particulièrement illustré en France avec Le Havre AC, qu’il a conduit au titre de champion de Ligue 2 avant d’y assurer le maintien en Ligue 1. Il a ensuite poursuivi sa carrière au Stade de Reims puis au KS Cracovia.

Elsner remplace Markus Neumayr et Migjen Basha, qui assuraient l'intérim depuis le départ de Peter Zeidler le 16 avril dernier.

/ATS
 

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