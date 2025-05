Luka Modric annonce son départ du Real Madrid

Luka Modric a annoncé jeudi qu'il quitterait le Real Madrid après le Mondial des clubs (14 juin-11 juillet). Le milieu de terrain croate de 39 ans évolue depuis 2012 sous le maillot merengue.

'Le moment est venu. (...) Samedi je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. Et même si, après le Mondial des clubs, je ne porterai plus ce maillot sur les terrains, je serai toujours +madridista+', écrit le Ballon d'Or 2018 dans un communiqué publié sur Instagram.

'Je suis arrivé en 2012 avec le rêve de porter le maillot de la meilleure équipe du monde et l'ambition de réaliser de grandes choses, mais je ne pouvais pas imaginer tout ce qui est arrivé ensuite (...) Je suis fier d'avoir fait partie de l'une des époques les plus victorieuses d'un des meilleurs clubs de l'histoire', explique Modric.

En treize saisons sous le maillot merengue, le magicien croate a tout gagné, se forgeant l'un des palmarès les plus impressionnants de l'histoire du football avec notamment six Ligue des champions, quatre Liga, deux Coupe du Roi et cinq Supercoupes d'Espagne. Sur le plan individuel, il est un peu plus entré dans l'histoire en remportant le Ballon d'Or en 2018, brisant ainsi l'hégémonie de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo.

/ATS