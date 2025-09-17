MLS: Inter Miami prend une petite revanche

Lionel Messi a marqué lors du succès 3-1 de l'Inter Miami face aux Seattle Sounders 3-1 en ...
MLS: Inter Miami prend une petite revanche

MLS: Inter Miami prend une petite revanche

Photo: KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Lionel Messi a marqué lors du succès 3-1 de l'Inter Miami face aux Seattle Sounders 3-1 en MLS. Les Floridiens ont ainsi pris une petite revanche après la finale de Leagues Cup perdue contre Seattle.

L'Argentin âgé de 38 ans s'est signalé avec une passe décisive pour son ancien compère de Barcelone Jordi Alba (12e) avant de marquer son 20e but de la saison en championnat à la 41e à la réception d'un centre d'Alba.

Les Sounders avaient remporté 3-0 face à l'Inter la finale de Leagues Cup le 31 août. Le match s'était achevé par une bagarre lors de laquelle Luis Suarez avait craché sur un membre du staff adverse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ligue des champions: le PSG entame la défense de son titre

Ligue des champions: le PSG entame la défense de son titre

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 04:19

Super League: derby du Rhône critique pour Servette

Super League: derby du Rhône critique pour Servette

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 04:17

Ligue des champions: 4-4 entre la Juve et Dortmund

Ligue des champions: 4-4 entre la Juve et Dortmund

Football    Actualisé le 16.09.2025 - 23:01

Ligue des champions: Arsenal s'impose à Bilbao

Ligue des champions: Arsenal s'impose à Bilbao

Football    Actualisé le 16.09.2025 - 20:45

Articles les plus lus

Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur

Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur

Football    Actualisé le 15.09.2025 - 17:57

Ligue des champions: Arsenal s'impose à Bilbao

Ligue des champions: Arsenal s'impose à Bilbao

Football    Actualisé le 16.09.2025 - 20:45

Ligue des champions: 4-4 entre la Juve et Dortmund

Ligue des champions: 4-4 entre la Juve et Dortmund

Football    Actualisé le 16.09.2025 - 23:01

Super League: derby du Rhône critique pour Servette

Super League: derby du Rhône critique pour Servette

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 04:17

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 15.09.2025 - 11:45

Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur

Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur

Football    Actualisé le 15.09.2025 - 17:57

Ligue des champions: Arsenal s'impose à Bilbao

Ligue des champions: Arsenal s'impose à Bilbao

Football    Actualisé le 16.09.2025 - 20:45

Ligue des champions: 4-4 entre la Juve et Dortmund

Ligue des champions: 4-4 entre la Juve et Dortmund

Football    Actualisé le 16.09.2025 - 23:01

Lausanne n'y arrive toujours pas en championnat

Lausanne n'y arrive toujours pas en championnat

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 18:33

Débuts victorieux de Breel Embolo à Rennes

Débuts victorieux de Breel Embolo à Rennes

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 22:55

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 15.09.2025 - 11:45

Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur

Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur

Football    Actualisé le 15.09.2025 - 17:57