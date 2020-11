Mambimbi? « Une bonne variante » pour Seoane

Young Boys en avait bien besoin. A force de courir après les buts depuis le début de saison, les Bernois en ont inscrit trois en une mi-temps contre le CSKA Sofia.

Jeudi, dans la presse alémanique, Fabian Lustenberger faisait part du besoin de Young Boys de marquer trois ou quatre buts en un match. En d'autres termes, de faire preuve d'une démonstration de puissance qui soit à la hauteur de son statut de triple champion de Suisse. Il a fallu attendre la venue du CSKA Sofia pour enfin y parvenir. 'L'attitude de l'équipe a été très bonne, a salué Gerardo Seoane. Après sept minutes, nous avons déjà eu trois à quatre grosses occasions de buts. C'était la base pour bien lancer ce match.'

D'autant plus que l'entraîneur bernois avait passablement remanié son équipe: parmi les onze titulaires de Cluj jeudi dernier, cinq étaient placés sur le banc au Wankdorf face au CSKA. Parmi eux, Michel Aebischer, Cédric Zesiger ou Meshack Elia, réguliers cadres de ces dernières semaines. 'Nous préparons les matchs en fonction de l'adversaire et on fait en sorte de trouver les meilleures solutions, a souligné Seoane. Mais nous avons besoin de tout le monde pour réussir notre saison.' Sans doute aussi que la réception de Saint-Gall en Super League ce dimanche avait un rôle à jouer.

Même si YB, dont l'hégémonie sur le football suisse n'est plus à démontrer, a de la ressource. Felix Mambimbi, 19 ans, a notamment marqué cette rencontre en signant son premier doublé en première équipe. Pour son coach, le Fribourgeois a fait 'un très bon match. Il a la capacité de jouer dans les intervalles et attaquer les espaces, ce qu'il a très bien fait. Il a beaucoup couru pour l'équipe, avec une certaine présence dans la surface. Je suis convaincu qu'il constitue une bonne variante pour l'équipe.' Pas impossible que l'international M21 prenne du galon dans la hiérarchie ces prochaines semaines.

/ATS