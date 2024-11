Manchester City: Rodri veut revenir avant la fin de la saison

Le milieu espagnol Rodri, gravement blessé en septembre à un genou, espère 'revenir' avant la fin de saison' avec Manchester City. Il l'a dit dans un entretien au podcast The Rest Is Football.

Le Ballon d'or et champion d'Europe 2024 a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en septembre contre Arsenal, faisant craindre une fin de saison à son entraîneur Pep Guardiola. 'Mon objectif est de revenir cette saison. Je n'abandonne pas cette saison, (mais) je ne veux pas faire d'erreurs. Mon objectif, c'est six ou sept mois', a-t-il confié concernant sa date de retour.

'Le premier mois et demi a été difficile au niveau de la douleur, je ne pouvais pas marcher, mais maintenant c'est plus facile', a-t-il déclaré à Gary Lineker et Micah Richards, animateurs du podcast. 'Je m'en sors beaucoup mieux que je ne le pensais'.

En son absence, Manchester City s'est délité sportivement. Les quadruples champions d'Angleterre en titre viennent d'enchaîner cinq défaites puis un match nul, mardi contre Feyenoord (3-3) en Ligue des champions, après avoir mené 3-0.

Le meilleur et le pire

Champion d'Angleterre avec City et champion d'Europe avec l'Espagne, Rodri a été désigné Ballon d'or le 28 octobre. 'J'ai vécu le meilleur et le pire moment de ma carrière avec le Ballon d'or et la blessure, mais cela me donne de l'oxygène pour revenir d'une bonne manière', a-t-il déclaré.

La cérémonie a été parasitée par l'absence du Real Madrid, furieux que le prestigieux prix ne soit pas décerné à son attaquant brésilien Vinicius, vainqueur de la Ligue des champions. 'Je ne peux pas respecter cette décision', a commenté Rodri à ce propos. 'Dans le sport et dans la vie, il est important de gagner. Mais je pense encore plus à la façon dont on perd, et je dis toujours la même chose - c'était mon moment, je ne voulais pas parler des autres'.

/ATS