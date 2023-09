Manchester City accroché une mi-temps

Dans le même groupe de Ligue des champions que les Young Boys, Manchester City a pris le meilleur 3-1 sur l'Etoile Rouge de Belgrade non sans avoir séché une mi-temps.

Avec Manuel Akanji, ménagé et entré à la 58e minute, les joueurs de Pepe Guardiola ont effacé une anomalie en deuxième période. Largement dominateurs, les Mancuniens étaient pourtant menés 1-0 à la pause malgré vingt et un tirs à un en leur faveur. Les Serbes ont utilisé leur unique tir au but de la première période pour ouvrir le score par Bukari parti à la limite du hors-jeu. Mais Juan Alvarez, dans un bon soir, a renversé la partie en moins de 15 minutes. Son deuxième but sur coup franc doit beaucoup à une bourde du portier Glazer, excellent jusque-là. Rodri a corsé l'addition avec un but tout en finesse.

De son côté, le PSG a fini par prendre le meilleur sur le Borussia Dortmund (2-0). Les Parisiens ont trouvé la brèche par Kylian Mbappé qui a transformé un penalty suite à une faute de main de Sule (49e). Puis au terme d'une belle action en une-deux avec Vitinha, Achraf Hekimi n'a laissé aucune chance au portier helvétique Gregor Kobel (58e).

Dans le même groupe, l'AC Milan a dominé Newcastle, mais a dû se contenter d'un nul (0-0) devant son public qui a vu le gardien de but français Mike Maignan sortir sur blessure.

Trois jours après sa déroute face à l'Inter (5-1) dans le derby de la Madonnina, l'AC Milan n'a pas vraiment rassuré ses supporters. Dans le temps additionnel, Newcastle, avec Fabian Schär en défense centrale, fut tout près de réaliser un retentissant hold-up quand le tir de Matty Longstaff a été claqué au-dessus de sa transversale par le gardien remplaçant Marco Sportiello.

Dans le groupe H, Barcelone n'a pas fait dans la demi-mesure face au Royal Anvers (5-0). Les Catalans menaient déjà 3-0 après 22 minutes de jeu sur des réussites de Joao Felix, de Robert Lewandowski et un autogoal de Bataille. Gavi et Felix ont salé l'addition en seconde mi-temps.

Dans le groupe E, la Lazio a arraché le match nul (1-1) à la dernière seconde du temps additionnel sur un but... de son gardien Ivan Provedel. Le portier italien monté aux avant-postes a dévié de la tête un centre de Luis Alberto (95e).

