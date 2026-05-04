Manchester City perd deux points sur la pelouse d'Everton

Manchester City a perdu deux points précieux dans la course au titre de champion d'Angleterre ...
Manchester City perd deux points sur la pelouse d'Everton

Manchester City a perdu deux points précieux dans la course au titre de champion d'Angleterre. Menés 3-1, les Cityzens ont finalement arraché le match nul sur la pelouse d'Everton lundi soir (3-3).

Les Toffees étaient proches de rendre un grand service au leader Arsenal puisqu'ils menaient 3-1 à la 81e minute. Un doublé de l'ex-Bâlois Thierno Barry (68e/81e) et un but de Jake O'Brien (73e) avaient permis à Everton de prendre deux longueurs d'avance sur City.

Mais Erling Haaland (83e) et surtout le Belge Jérémy Doku (90e+7), déjà auteur du sublime 1-0 en première période (43e), ont offert aux hommes de Pep Guardiola un point presque inespéré.

Ce match nul est tout de même un faux pas pour les Skyblues, qui accusent désormais cinq points de retard sur le leader, et ont encore un match à rattraper. Les Gunners n'ont plus que trois matches de Premier League à jouer et ont désormais leur destin en main pour s'offrir un premier sacre national depuis 2004.

/ATS
 

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