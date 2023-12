Manchester City rejoint par Tottenham à la 90e minute

Manchester City a enchaîné un 3e match sans victoire en championnat à domicile, en se faisant rattraper in extremis par une valeureuse équipe de Tottenham (3-3), revenue au score à la 90e minute.

Cette nouvelle contre-performance, après les matches nuls à Chelsea (4-4) et contre Liverpool (1-1), renvoie les Citizens sur la dernière marche du podium avec un point d'avance sur le quatrième, Aston Villa.

Après quatorze journées, les champions d'Angleterre et d'Europe en titre sont relégués à trois points du leader Arsenal et à une unité de Liverpool, deux équipes qui ont gagné ce week-end.

Courageux et offensifs, les Spurs ont ramené un point précieux de l'Etihad, où ils ont égalisé à deux reprises, dont la dernière fois par Dejan Kulusevski (90e, 3-3). Ils mettent un terme à une série noire de trois défaites.

Les Londoniens sont cinquièmes avec 27 points, entre Aston Villa (4e, 29 pts) et Newcastle (6e, 26 pts).

De son côté, Liverpool, candidat au titre, a ressorti sa boîte à magie pour renverser Fulham (4-3) à Anfield, sa citadelle imprenable.

Les Reds ont de nouveau prouvé qu'ils avaient un coeur énorme et un mental d'acier pour prolonger leur sans faute à Anfield cette saison. Pourtant, leur onzième succès en autant de matches, toutes compétitions confondues, ressemble à un miracle.

Menée à la 80e minute, l'équipe de Jürgen Klopp a jeté toutes ses forces dans la bataille et renversé la vapeur sur des buts superbes de Wataru Endo (87e, 3-3) et Trent Alexander-Arnold (88e, 4-3) dans l'euphorie d'un stade en liesse, bercé par le mythique 'You'll Never Walk Alone'.

/ATS