Manuel Neuer de retour à l'entraînement collectif du Bayern

Près de dix mois après sa grave blessure au genou droit, Manuel Neuer a participé jeudi pour la première fois à une partie de l'entraînement collectif du Bayern Munich, a annoncé le club bavarois.

'C'est un super sentiment d'être de retour sur le terrain avec les coéquipiers. Ça m'a fait plaisir', a commenté Manuel Neuer après sa séance d'entraînement. Après s'être entraîné aux côtés de Sven Ulreich et Daniel Peretz, les deux autres gardiens de but du Bayern, Neuer était dans les buts lors de certains exercices avec les joueurs de champ.

Le gardien de but et capitaine emblématique du Bayern (vainqueur de la Ligue des champions en 2013 et 2020) et de la Mannschaft (champion du monde 2014) s'est gravement blessé début décembre 2022 lors d'une sortie à skis dans les Alpes bavaroises, au retour d'un Mondial raté au Qatar (élimination au 1er tour).

Victime d'une 'fracture de la partie inférieure de la jambe droite' (certains médias allemands ont évoqué une double fracture ouverte tibia/péroné), Neuer est progressivement revenu à l'entraînement, avec un retour sur les pelouses à la mi-mai, pour des entraînements individuels.

Son but était de pouvoir faire la préparation estivale du Bayern à 100%, mais il a eu besoin de plus de temps, avec notamment une opération fin juillet, prévue selon le Bayern dans sa rééducation, pour retirer un morceau de métal.

Le retour à l'entraînement collectif marque une nouvelle étape pour Neuer. 'Ça ne sera plus très long. Ça n'est plus qu'une question de jours', a expliqué mardi soir le directeur sportif du Bayern Christoph Freund, au micro de la télévision publique allemande ZDF.

A 37 ans, Neuer espère jouer l'Euro-2024 dans huit mois et demi à domicile, alors que la concurrence en sélection de Marc-André ter Stegen, brillant dans les buts du FC Barcelone, se fait de plus en plus forte.

