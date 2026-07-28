Manuel Neuer estime sa retraite en fin de saison « très probable »

'Il est très probable que j'arrête' à la fin de la saison. Tels sont les mots de Manuel Neuer, gardien de but et capitaine du Bayern, lors de la préparation du double champion d'Allemagne en titre.

Au printemps, Neuer, 40 ans, a prolongé d'une saison jusqu'à l'été 2027 son contrat au Bayern, qu'il a rejoint en 2011 en provenance de son club formateur, Schalke 04.

'Je ne vais pas jouer chaque match en me disant que ce sera peut-être le dernier, ça m'est égal si j'ai peut-être été pour la dernière fois dans tel ou tel stade. Mais il est très probable que j'arrête' à l'issue de la saison, a déclaré Manuel Neuer mardi soir.

'Dans 85% des cas, j'aurais certainement arrêté', à l'issue de la saison écoulée, a ajouté l'emblématique gardien, qui s'était donné le temps de la réflexion avant de prolonger à la mi-mai. 'Mais avec cette équipe et avec ce staff, ça fait simplement plaisir', a précisé le champion du monde 2014.

'On a toujours la possibilité de nous mêler à la lutte pour remporter tous les titres, et nous sommes totalement au niveau avec cette équipe. Ce groupe, cette équipe, cette structure que l'on a dans le club, ça constitue les 15% qui m'ont fait dire que je devais continuer', a souligné Neuer.

/ATS