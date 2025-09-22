Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG

L'OM a battu le PSG 1-0 lundi grâce à un but de Nayef Aguerd très tôt dans la partie. Ce dernier a profité d'une sortie ratée de Lucas Chevalier.

Il s'agit pour l'OM de sa première victoire en championnat à domicile contre Paris depuis 14 ans.

C'est la première défaite de la saison pour le PSG, qui avait remporté ses quatre premiers matches de L1, tandis que Marseille se replace après un début d'exercice en dents de scie: les joueurs de Roberto De Zerbi reviennent à trois points des équipes de tête.

a noter que ce match a été déplacé à ce lundi en raison des intempéries dimanche. Et la rencontre a eu lieu en même temps que la cérémonie récompensant le Ballon d'Or où le Parisien Ousmane Dembélé, blessé, fait partie des favoris.

/ATS