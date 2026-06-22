Martin Demichelis nommé entraîneur de Leipzig

Martin Demichelis (45 ans) est le nouvel entraîneur du RB Leipzig, a annoncé lundi le club ...
Martin Demichelis nommé entraîneur de Leipzig

Martin Demichelis nommé entraîneur de Leipzig

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/ANA ESCOBAR

Martin Demichelis (45 ans) est le nouvel entraîneur du RB Leipzig, a annoncé lundi le club allemand.

L'ancien international argentin, finaliste de la Coupe du monde 2014, était un joueur phare du Bayern Munich dans les années 2000.

Engagé pour deux saisons, Demichelis prend la suite de l'Allemand Ole Werner, remercié mercredi après seulement une saison à la tête de l'équipe saxonne. Troisième de Bundesliga derrière le Bayern et Dortmund, qualifié pour la Ligue des Champions, Leipzig a toutefois connu une fin de saison mitigée avec plusieurs lourdes défaites.

Le club a aussi mis en avant son insatisfaction sur le plan du 'contenu' pour justifier le non-maintien de Werner.

De son côté, Demichelis arrive du banc de Majorque, dont il avait pris les commandes en mars pour le sauver de la relégation. Malgré une victoire de prestige contre le Real Madrid début avril (2-1), il n'a pas pu empêcher la descente du club en 2e division.

/ATS
 

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