Match amical dames: la Suisse s'impose 1-0 face au Canada

L'équipe de Suisse dames a réussi sa rentrée. Pour son premier match depuis l'Euro, elle a ...
Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

L'équipe de Suisse dames a réussi sa rentrée. Pour son premier match depuis l'Euro, elle a battu le Canada 1-0 à Lucerne. Alayah Pilgrim a inscrit le seul but dès la 12e.

La joueuse de l'AS Rome a exploité un mauvais renvoi adverse après une action initiée par Sydney Schertenleib. L'ouverture du score a récompensé le bon début de rencontre des protégées de Pia Sundhage, très actives.

En seconde période, la Suisse a plutôt subi et peiné à créer le danger. Livia Peng a été sollicitée plusieurs fois et s'est montrée très solide. La chance a aussi donné un sérieux coup de main à la gardienne de Chelsea: Sonis a en effet tiré sur le poteau à la 86e.

L'équipe de Suisse disputera un autre match de préparation dès mardi. Elle sera aux prises avec l'Ecosse à Dunfermline.

