Match très important pour Lausanne

Lausanne peut se donner un bol d'air lors de la 31e journée de Super League. Mais les joueurs de Ludovic Magnin devront s'employer dimanche (14h15) à Lucerne qui les précède au classement.

Le LS va plutôt bien en ce moment, une seule défaite en huit matches et 15 points récoltés sur 24 possibles. Huitièmes avec six points de retard sur Lucerne, les Vaudois doivent également regarder derrière eux et maintenir leurs adversaires à bonne distance. Invaincus depuis trois rencontres, les joueurs de Suisse centrale restent sur une victoire 1-0 devant Yverdon.

Yverdon, justement, dispute un match important à domicile contre GC à 16h30. La troisième et dernière partie de cette 31e journée mettra aux prises St-Gall au leader YB. Face à des Brodeurs qui couchent sur cinq matches sans victoire, les Bernois ont l'occasion de confirmer leur précieux succès 3-0 contre GC.

Et peut-être de prendre une avance rédhibitoire sur Servette.

/ATS