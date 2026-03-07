Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

Le FC Lugano a raté une occasion en or de se hisser provisoirement à la 2e place du classement ...
Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Le FC Lugano a raté une occasion en or de se hisser provisoirement à la 2e place du classement. Il s’est pris les pieds dans le tapis au Cornaredo face au FC Lucerne.

Trois jours après leur succès contre le FC Sion, les Tessinois se sont inclinés 3-1. Auteur d’une remise sur le 2-1 d’Oscar Kawit à la 63e et d’un retourné magnifique pour le 3-1 de la 94e, Matteo Di Giusto a été le grand homme du match. Le demi a mené les siens vers une victoire qui les replace à 6 points de la barre avant de recevoir Winterthour et Lausanne...

Titularisé pour la première fois de l’année, David Von Ballmoos n’a pas fait oublier Amir Saipi dans la cage tessinoise. Même s’il n’a pas vraiment fauté, l’ancien portier des Young Boys espérait vivre un autre match pour relancer une carrière à l’arrêt.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse a fait le job à La Valette

La Suisse a fait le job à La Valette

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 21:13

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 22:09

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 20:19

La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien

La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 16:15

Articles les plus lus

Bayern: Neuer absent à Bergame

Bayern: Neuer absent à Bergame

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 15:27

La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien

La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 16:15

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 20:19

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 22:09

Les 3 points, seule issue envisageable à Malte pour les Suissesses

Les 3 points, seule issue envisageable à Malte pour les Suissesses

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 05:03

Bayern: Neuer absent à Bergame

Bayern: Neuer absent à Bergame

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 15:27

La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien

La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 16:15

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 20:19

Le PSG piégé par Monaco

Le PSG piégé par Monaco

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 23:01

Sion et Servette à domicile samedi en Super League

Sion et Servette à domicile samedi en Super League

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 04:04

Les 3 points, seule issue envisageable à Malte pour les Suissesses

Les 3 points, seule issue envisageable à Malte pour les Suissesses

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 05:03

Bayern: Neuer absent à Bergame

Bayern: Neuer absent à Bergame

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 15:27