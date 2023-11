Mazikou: « Je suis toujours prêt à jouer »

Dans ce Servette adepte du tournus, un joueur semble faire exception: Bradley Mazikou. Le Franco-Congolais est un inamovible titulaire dans le 'onze' pourtant tourmenté de René Weiler.

'Profitant' de la blessure d'Anthony Baron, Mazikou (27 ans) n'a plus quitté l'équipe depuis le 27 septembre. Il a enchaîné six matches de Super League, deux rencontres de Ligue Europa et une partie de Coupe de Suisse.

Son entraîneur semble l'apprécier beaucoup. 'Oui, il a eu besoin d'un temps d'adaptation, mais maintenant il est bien installé. C'est un joueur important sur le terrain et également dans le vestiaire', précise Weiler. Il est vrai qu'il avait aussi la lourde tâche de faire oublier le Français Gaël Clichy, un joueur au palmarès impressionnant, qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière.

Arrivé de l'Aris Salonique en Grèce cet été, Mazikou a mis quelques matches pour être convaincant à l'image d'un Servette hésitant les deux premiers mois de compétition. Le latéral gauche est employé à plein temps et ne s'en plaint pas.

'Je suis toujours prêt à jouer. J'essaie de récupérer le mieux possible entre les rencontres. Nous nous consultons avec le coach avant les matches pour savoir dans quelle condition physique je me trouve', relève l'international congolais avant de commencer son dixième match consécutif.

