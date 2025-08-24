Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

Kylian Mbappé a porté le Real Madrid vers une deuxième victoire en deux journées en Liga dimanche sur la pelouse du promu Oviedo (3-0). L'attaquant français a signé un doublé.

Le meilleur buteur du championnat 2024/25 s'est montré clinique pour mener le Real vers le succès grâce à un superbe enchaînement en pivot (37e, 1-0) puis une finition parfaite du pied droit sur un service de Vinicius Junior (83, 2-0). Le Brésilien, entré en jeu en seconde période, a enfoncé le clou au bout du temps additionnel.

Pour son retour en première division, 24 ans après, Oviedo pourra néanmoins se targuer d'avoir tenu tête au géant espagnol pendant une grande partie de la rencontre. Le petit club des Asturies aurait même pu égaliser juste avant le but du doublé de Mbappé, mais son milieu Kwasi Sibo a trouvé le poteau de Thibaut Courtois (82e).

