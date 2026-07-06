Mbappé: propos « abjects » et « racistes » d'une sénatrice paraguayenne

La ministre française des Sports Marina Ferrari se dit lundi 'scandalisée'. Ceci après les propos 'abjects' et 'racistes' tenus par une sénatrice paraguayenne envers Kylian Mbappé.

Des propos faisant suite à la défaite (1-0) du Paraguay en 8e de finale du Mondial. 'Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d'honneur, Orlando Gill (réd: le gardien du Paraguay, NDLR). Je le fais au Sénat et il ne se passe rien', a écrit la sénatrice Celeste Amarilla sur X/Twitter.

'Un Camerounais issu de la colonisation, s'efforçant désespérément de passer pour un Français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, à l'image de toute son équipe; ils n'ont même pas réussi à marquer un but, ils ont gagné grâce à un coup de chance...', écrit-elle encore dans une autre publication toujours sur X/Twitter.

'Je suis absolument scandalisée par les propos de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques racistes dont Kylian Mbappé a été la cible', a réagi Marina Ferrari dans une déclaration transmise à la presse.

'Ces propos sont abjects, indignes et d'autant plus inacceptables qu'ils émanent d'une responsable politique. Face au racisme, nous ne resterons pas silencieux. En s'en prenant à Kylian Mbappé, la sénatrice s'attaque à tout ce que notre capitaine incarne et à tout ce que notre pays défend: la liberté, l'égalité et la fraternité', estime la ministre des Sports.

Elle dit apporter 'tout [son] soutien à notre capitaine, à notre sélectionneur et à l'ensemble de l'équipe de France'.

Samedi, un penalty de Kylian Mbappé avait délivré l'équipe de France et scellé la qualification des Bleus pour les quarts de finale du Mondial, au terme d'une partie irrespirable face à la très rugueuse défense du Paraguay. La mansuétude de l'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev, jugé permissif face aux nombreux actes d'antijeu des Sud-Américains, a été au coeur des débats.

/ATS